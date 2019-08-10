Boğa – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Aşk, flörtler, özel hayatınız ön planda olacak. Bu konularda daha detaycı davranabilirsiniz. Yalnız burada anahtar kelime duygularla değil, daha analitik bir şekilde irdelemek olacaktır özel hayatınızı.

Bu dönem hamilelik için pek uygun değildir, sıkıntılar oluşabilir. Cinsel enerjinizde ise gözle görülür bir artış gözlemleyebilirsiniz. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir.