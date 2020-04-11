Boğa – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ile Plüton etkileşimi sizi, sizin çok da söz hakkı olamayacağınız bazı iş koşulları içine itebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde minik aksilikler çıkabilir. Evlilik veya ortaklıkla ilgili işlerde güven verici durumlar oluşabilir. Yeni bir ortaklığın temelini atılması için minik girişimler söz konusu olabilir.

Ev, yuva, aile, yerleşime ait konular ön planda olacak. Evinizde uzun süredir kurduğunuz düzeni değiştirebilirsiniz, eşyaların yerini değiştirebilir veya evinizde yeni eşyalar alabilirsiniz. Yine yeni bir eve geçiş, yer kiralama, satın alma işlemleri gündeme gelebilir. Bunun için bir kooperatifle görüşebilir, bankaya kredi için başvurabilir veya emlakçılarla görüşebilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Adeta yeniden doğacak, yaşam karışacak, yeni girişimler yapabilecek, iş ile ilgili konularda destekleyici etkileri olacak. Bir nevi sizler için kış uykusundan uyanma zamanı olacak, bütün spot ışıklarını üzerinize çekebileceksiniz. Güçlü kişilerden destekler alabilecek, attığınız adımlarla dikkat çekici olacaksınız. Kısacası sizler için bereketli ve de keyifli bir dönem başlıyor bu hafta itibari ile!