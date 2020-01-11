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Boğa – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 11, 2020
Boğa – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
13 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizleri daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacak dinlenme fırsatı pek bulamayabileceksiniz. Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz.

Bu süreçte daha kendinize yakın, benzer özelliklere sahip olduğunuz kimselerle takılmak size iyi gelecektir. Odağınız daha çok eğlence üzerine kurulu olacak, partiler, davetler, organizasyonların aranan ismi olabileceksiniz. Eğer yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya bir süredir tanıdığınız biri ile romantik bir yakınlaşma olabilir. Derneklerde, kulüplerde eğlenceli, aktif görevlerde alabilirsiniz. Bu hafta Merkür de Kova buruna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz, hayatınızda ön plana çıkacak olan konular iş, kariyer, mesleki konular üzerinden olacaktır. Bu süreçte terfiler alabilir, iş değiştirebilir, iş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. İletişim yoğunluğunuz daha çok bu alanlara kayacaktır. Bol bol iş görüşmelerine gidebilir, iş hayatınızla ilgili önemli kişilerden önemli tavsiyeler, haberler alabilirsiniz.

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