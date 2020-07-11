Boğa – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Özellikle öngörülmez, kontrol dışı olaylar gündeme gelebileceği gibi, zihinsel anlamda özel uyanışlar yaşayabilir, farklı farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Yalnız koşulları ve şartları çok da fazla zorlamamanızda yarar var. Bir şeyler olmuyorsa bırakmayı da öğrenebilmelisiniz. Komşularınız veya kardeşlerinizle bu hafta kavga etmemeye, kapışmamaya özen gösterin. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı biraz daha saygılı olmaya çalışın. Yaşamınızda değişim istiyorsanız bunu önce zihninizde inanarak başlatmalısınız. Her ne şekilde olursa olsun bu hafta kendinizi bir iletişim krizinin ortasında bulabilir ve bunu yönetmeniz beklenebilir sizden. Hafta boyunca aracınızla ilgili ufak tefek sorunlarda meydana gelebilir. Belki de bu iletişim krizini eğitmeninizle de deneyimleyebilirsiniz.