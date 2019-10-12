Boğa – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Özellikle kendinizle ilgili zorunlu bir yapılanma içine girebileceğinize işaret ediyor, bu diyet, spor gibi bir şekilde olabilir.

Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Dolunay’a Jüpiter'in güzel bir kontağı olacak; özellikle finansal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Krediniz onaylanabilir, kaynak veya borç arıyorsanız bulabilir, ortaklaşa işlerden elde edilen gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Bazı arkadaşlarınızla yardımlaşma temaları ön planda olacakken, bazı arkadaşlarınızdan işin içinde sanat, yaratıcılık, moda, renkler, müzik gibi iş projeleri, teklifleri alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya arkadaşlar arası yanlış anlaşılmalar biraz can sıkabilir.