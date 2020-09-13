Boğa – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu yeni ay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek.

Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Eğer ki yaratıcı bir iş yapıyorsanız bu yeni ay yaratım gücünüzü arttırıcı bir şekilde destekleyecektir. Fakat paranızla ilgili risk almak, kumar oynamak, şans oyunlarına dalmak, borsada yatırım yapmak, borsa oynamak içinde pek uygun bir hafta değil açıkçası. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Bir avukat, muhasebeci, önemli mevki sahibi biri sizin yardımınıza koşabilir. Bu özellikle size finansal anlamda kazanç getirecek olan bir teklif veya fikirde olabilir. Yurt dışı, alım-satım, seyahatler konusunda da keyifli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu hafta hayatı anlamaya yönelik, derinliği ve ruhu olan özel konular üzerinde detaylı araştırmalar yapabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz.