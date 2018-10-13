Boğa – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Dostlarınıza, arkadaşlarınızla gereksiz münakaşa ve gerginliklerden kaçınmanız gereken bir hafta. İnatçılık, kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Özellikle maddi anlamda isteklerinizi elde etmek bu hafta zorlaşabilir, ödemeler, banka işlemleri, vergi konuları canınızı bir parça sıkabilir.

Özellikle sağlığımıza da bu hafta özen göstermemizde yarar var, çabuk hastalanabilirsiniz. Merkür/Neptün etkileşimi ile bazı arkadaşlarınızla yardımlaşma temaları ön planda olacakken, bazı arkadaşlarınızdan işin içinde sanat, yaratıcılık, moda, renkler, müzik..vb olan iş projeleri, teklifleri alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya arkadaşlar arası yanlış anlaşılmalar biraz can sıkabilir. Venüs ilişkiler ve ortaklıklar alanında geri hareket etmeye devam ediyor. 17 Kasım’a kadar karşınıza eski ilişkileriniz çıkabilir ve yeniden hayatınıza girmek isteyebilirler. Ama bu bitmemiş bir takım meseleleri halletmek için olacaktır ve uzun soluklu olması zordur.