Boğa – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz.

Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim. Yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.