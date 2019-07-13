Boğa – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz, ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var, zira Merkür Retro!

Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Çıkacağınız seyahatlerde eşyalarınızın kaybolmamasında özen gösterin. Fişinize, biletinize sahip çıkın. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde gönderilerinizin doğru adrese gideceğinden emin olun. Yakın çevrenize, kardeşlerinize ve kuzenlerinize karşı sert ve soğuk davranmayın. Çevrenizdeki insanlara karşı biraz daha sempatik ve sevgi dolu yaklaşmaya çalışın. Kuzenleriniz, komşularınız varsa kardeşlerinize karşı küslük, kırgınlık durumları oluşabilir. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak, dostlarınızdan birileri size duygusal anlamda açılabilir veya arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler. Ya da arkadaşlarınızla birlikte bu hafta sanatsal bir takım aktivitelere katılabilirsiniz, dostlarınızdan harika destek ve yardım görebilirsiniz ihtiyacınız olan her konuda, onlarla birlikte tatil planları da yapabilirsiniz.

Venüs/Plüton etkileşimi ile önce sağlık diyoruz! İş yaptığınız kişilerle terso durumlar oluşabilir, işler gecikir, aksar, müşteriler arıza çıkarır. Özellikle iş ilişkilerinde ve sağlığa bu hafta ekstra dikkat ediyoruz. Sonrasında bu hafta iletişim kazalarına, hukuksal sorun yaratacak konulara karşı tedbirli ve dikkatli olmamız gerek. Yanlış anlamalar, arkanızdan dönen bir takım ani olaylara karşı uyanık olmanızda yarar var.