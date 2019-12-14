Boğa – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenizi ve parlamanıza yardımcı olacak. Yalnız sadece bireysel değil, işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz.

Venüs size belki iş değiştirtmez ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ödemelerde gecikmeler zorlanmalar oluşabilir, banka hesaplarında karışıklıklar oluşabilir. Çekmeyi planladığınız kredi son anda iptal edilebilir, başkalarına ait finansal kaynaklarda minik engeller oluşabilir. Sağlıkla ilgili konularda harcamalar yapmanız gerebilir. Özellikle otorite ve yönetici figürlerle ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir.