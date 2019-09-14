Boğa – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de özel hayatınızdaki sorunları aşma gücü verebilecekken, eğer yalnızsanız sizi biraz zorlayacak olsa da karakter olarak yeni bir aşkın işareti de olabilir. Yurt dışı, yabancılar, uluslar arası işlerle ilgili ya da medya ile ilintili işleriniz ve projeleriniz var ise bu dönem güçlü bir şekilde hız kazanmaya başlayabilecektir. Yeni olası partneriniz de yabancı uyruklu, çok seyahat eden, çok uluslu firmada önemli bir yere sahip olan biri de olabilir.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu konuları daha çok para, kazançlar, riskli yatırımlar, krediler, vergiler, borçlar, dostluklar ile ilgili alanda yaşayabilirsiniz. Maddi konularda şansınıza gereksiz yere çok güvenebilir, har vurup harman savurabilirsiniz. Yapmayın! Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Yanlış ve hatalı ödemeler, gereksiz yere kredi çekme, ihtiyacın fazlasından harcamaya eğilimli olabilirsiniz. Bu dönem dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız finansal konular yüzünden erozyona uğrayabilir.