Boğa – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim odağınız daha çok arkadaşlarınıza doğru kaymaya başlıyor, onlarla ortaklaşa projelere girişebilirsiniz. Arkadaşlıklar arası yardımlaşma teması daha ön planda olmaya başlıyor. Arkadaşlarınıza sürekli onların yaşamlarına ilişkin tavsiyeler vermeniz gerekebilir, arkadaşlarınızın gözüm ablası olabilirsiniz bir nevi.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir nevi dinlenme dönemine giriş yapıyor olacaksınız. Daha içe kapalı olabilir, kabuğunuza çekilmeye başlayabilir, zihninizi dinlendirecek konulara yönelebilirsiniz. Bu dönem check-uptan geçebilir, daha gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi saran olumsuz ve kötü düşüncelerden arınabilir, hukuksal veya devletle ilgili konularınızı daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu bir aylık süreç sizler için bir nevi yavaşlama, sakinleşme, nefes alma, kendinize dönme, eğer iyi kontrol edilmezse depresyon gibi durumlara neden olabilir. Güneş'in bu seyahati yaşamı kontrol etme çabanızdan vazgeçin demesidir aslında. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar, ruhsal anlamda rahatsızlıklar, daralmalar söz konusu olabilir. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır. İş ve kariyerinize ilişkin konularda zorunlu bir değişim içine sokabilir sizleri, sektör değiştirmeye kadar gidebilir bu değişim. Mesleki anlamda disiplin altına girme ve düzenleme dönemi olacak sizler için. İlerleme ancak çok fazla çalışmanın ardından gelebilecektir bu süreçte.

Satürn’ün ana teması, öğretme, disipline etme, düzenleme üzerine kuruludur ve sizler bunu mesleki anlamda deneyimlemeye başlıyorsunuz. Öyle hemen yükselmeyi beklemeyin, bildiğiniz emekleyeceksiniz. Hatta sizden sonra işe girenler sizden önce yükselecek, siz arkasından bakakalacaksınız. Yöneticiler sert, despot, fazla katı kuralcı olabilecek. Kariyerinizde başarı, onur, ün öyle hemen olmayacak, normalde 10 performans ile çalışıyorsanız 50 performansa çıkarmanız beklenecek. Acı ama işsiz de kalabilirsiniz! Aman dikkat, kenara 3-5 bir şeyler atın bence. Başarılarınız bir türlü takdir göremeyecek, sürekli hatalarınız, yanlışlarınız göze batacak işle ilgili konularda. Sürekli bir eleştiri alma modunda olacaksınız. Kısacası kariyerinizle ilgili sözde olgunlaşacağınız ama ciddi zorlu süreç sizleri bekliyor. Bu süreçte evlenebilirsiniz de, kariyer sadece iş değildir zira özel hayatında kendi çapında bir kariyeri vardır. Statünüzde değişimlere açık olabileceksiniz. Eğer süper bir çalışansanız ünlü olma potansiyeliniz de olacaktır ama ayağınızı kaydırmak isteyen çok insan olacak bilginiz olsun. Bu dönem kendi işinizi kurmak, yaptığınız işte ustalaşmak, olgunlaşmak, işinizle ilgili eksiklerinizi fark edip bunları kapatma süreciniz başlıyor.