Boğa – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay ile ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine odaklanacaksınız. Yeni Ay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz.

Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home ofis tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarları bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilir bu tutumunuz karşınızdaki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Çocuğunuz varsa onunla yeni bir şeyler öğrenme odaklı bir süreç olabilir. Ona yeni bir bakıcı, dadı arayışına girebilirsiniz. Bu dönem hoşunuza giden şeyleri okuma, araştırma, bilgi sahibi olma zamanı.