Boğa – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Önemli haberler alıp verebilirsiniz. Yakın çevreniz ile ilişkiler önem kazanmaya başlıyor. Mini seyahatler, iletişim, yayıncılıkla ilgili konular gündeme gelebilir. İşlerin bitirilmesi için hafif panik bir havaya bürünebilirsiniz.

Sosyal çevre ve arkadaşlarınızdan destek görebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz zamanlar. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de ummadığınız kişilerden, ummadığınız sürpriz desteklere işaret ederken, elinizde ki mevcut işleri daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için çok güzel destekler alabileceksiniz. Ummadığınız paralar, ödemeler gelebilir, kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı olmalısınız. Eğer ki partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin.