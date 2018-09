Boğa – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iş arayanlar iş bulabilir, iş yerinde fikirlerinizle dikkat çekebilir, işinizle ilgi önemli müşterilerle önemli toplantılardan karlı çıkabilirsiniz. Eğer ki işiniz satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ile ilgili ise yaşadınız, en keyifli dönemde olabileceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız. İşinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu bu süreçte. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Hafta boyunca tahammül seviyeniz sıfırın altına seyredebilir, tepkileriniz her zamankinden çok daha sert ve kavgacı olabilir. Çarpmalara, düşmelere, kazalara açık bir haftadasınız. Hayatınızı riske atacak her türlü konudan, bela olabilecek her türlü işten uzak durun. Bedensel sağlığınıza dikkat edin, spor yapıyorsanız eğer bedeninizi çok fazla zorlamayın. Özellikle kariyer konularında oldukça stresli bir hafta sizleri bekliyor. Öfkeyle kalkıp birden istifa dilekçenizi vermeyin, üstlerinizle ve patronlarınızla ağız dalaşlarına girmemeye özen gösterin. Aceleci ve panik bir hafta sizleri bekliyor, yetiştirilmesi gereken işler ve koşturmalarla dolu bir hafta olacak sizler için.