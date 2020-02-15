Boğa – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir.

Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Bunun olası etkilerinden bir tanesi, 1. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı bu birliktelik, önemli bir ameliyatın göstergesi olabilir. Eğer haritanızda bu konum buna işaret ediyorsa. Bir diğer etki, bu günlerde daha korkusuz, düşünmeden harekete geçip, ani kararlar alıp uygulama riski. Özgürlük teması bu günlerde daha çok vurgulanabilir. Kazalara, çarpmalara ve sakarlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabır dereceniz sıfırın altında olabilir, dikkat. Ani öfke patlamalarından kaçınmakta fayda var. Çok kolay bir şekilde risk almaya eğilimli ve yatkın da olabilirsiniz. Tepkilerinizi ortaya koyarken daha ölçülü olmaya dikkat edin, şehir dışında, uzakta yaşayanlarla, akrabalarınızla, eğitmenlerinizle tartışmalardan kaçınmanızda yarar var. Yaşamınızda bu hafta gündeminiz çok hızlı bir şekilde değişebilir, beklenmedik sürpriz seyahatlerde söz konusu olabilir, bu yüzden bavulunuzu hazır tutmanızda yarar var.