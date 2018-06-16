Boğa – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu bir aylık süreçte odaklanacağınız konular ise seyahatler, iletişim, yakın çevreniz, kardeşleriniz, aile eşrafı üzerine olacaktır. Eğer kitap yazmak istiyorsanız süper bir zaman diliminde olacak, türlü seyahatlere çıkmak için fırsatlarınız olacaktır.

Her türlü iletişim trafiğiniz rahat bir şekilde akacaktır. Tüm iletişim araçları ile oldukça yoğun ve aktif iletişim içinde olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Oldukça kazançlı anlaşmalar yapabilir, sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapabilir, birlikte yaratıcı iyi fikirler ortaya atabilirsiniz. Dostlardan, arkadaşlardan destekler alınabilecek bir hafta sizleri bekliyor.