Boğa – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili olduğuna işaret etmekte. İlişkilerinizi düzenlemek, ilişkilerden yana mücadele edeceğiniz durumlar olsa bile galibi siz olacaksınız.

İlişkilerin ve ortaklıkların hızla canlanacağı bir dönem başlamış olacak sizler için. Yalnız Mars'ın savaşmakla ilgili olduğunu da unutmamak gerek. Ortak, eş veya partnerinizle ustaca tartışma ve savaşlara da girebilirsiniz bu süreçte. Bu alanda bir süreliğine huzuru bir kenara kaldıracaksınız. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu bir aylık süreçte odak noktanız olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.