Boğa – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in 12. evinize girmesi ile beraber yoğun ve yorucu geçen birkaç ayın ardından bir nevi dinlenme dönemine giriş yapıyor olacaksınız. Daha içe kapalı, kabuğunuza çekilmeye başlayabilir, zihninizi dinlendirecek konulara yönelebilirsiniz.

Bu dönem check up’tan geçebilir, daha gizlilik içinde hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi saran olumsuz ve kötü düşüncelerden arınabilir, hukuksal veya devletle ilgili konularınızı daha rahat bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu bir aylık süreç sizler için bir nevi yavaşlama, sakinleşme, nefes alma, kendinize dönme, eğer iyi kontrol edilmezse depresyon gibi durumlara neden olabilir. Güneş'in bu seyahati yaşamı kontrol etme çabanızdan vazgeçin demesidir aslında. Bu süreçte uyku düzeninde aksaklıklar, ruhsal anlamda rahatsızlıklar, daralmalar söz konusu olabilir. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Özel hayatınız ve zevkleriniz gündemde olacak. Yalnız olanlar işin içinde daha çok tensel paylaşımların ön planda olabileceği birliktelikler kurulabilir. Cinsel anlamda daha aktif, güçlü tutkulu duygular içinde olabilirsiniz. İstekleriniz, hedefleriniz konusunda inatçı ve ısrarcı bir tavır takınabilirsiniz. İlişkilerde kıskançlık, bireysel isteklerinizde ya hep ya hiç bir tavır takınabilirsiniz.

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.