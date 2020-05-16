Boğa – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer kişisel haritalarınızda Yeni Ay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan tepkiler görebilirsiniz. Bu tepkiler yersiz veya yanlış anlamalar yüzünden olabilir. Bu hafta Venüs ve Neptün etkileşimi ile de finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz de.