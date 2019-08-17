Boğa – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olan arkadaşlarım aşk konusunda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız.

Flörtler, tanışmalar, heyecan verici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra işleri yaratıcılık, sanat, sahne gibi işleri olanlar keyifli ve destekleyici bir süreçten geçiyor olacaksınız. Hayatın daha eğlenceli ve keyifli yönleri ile ilgilenebilirsiniz. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde bazı girişimlerde bulunabilirler. Çocuk sahibi olanlar ise çocuklarının hayatlarına ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirler.

Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Yurt dışı kaynaklı işleriniz varsa vize pasaport gibi bu işlemleri halletmek için gayet uygun bir hafta. Veya yurt kaynaklı ticari işleriniz varsa bu işlerinizi de rahatlıkla halledebileceksiniz. Normalde hobiniz olan bir şeyin eğitimine başlayabilirsiniz. Yaratıcı fikirler zihninizde dolup taşacaktır. Önemli anlaşmalarınızı bu aralar yapabilir, imzalarınızı atabilirsiniz.