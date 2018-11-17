Boğa – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu bir aylık süreçte odak noktanız olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir.

Özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Dolunay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Borç vermek, borç istemek, kefil olmak için pek de uygun bir süreç değil. Bu dönem cebinizden zoraki bir şekilde ekstra para çıkabilir, bu bir faiz veya ceza ile ilişkili bir para olabilir. Maddi anlamda gereksiz risklerden uzak durun ve dostlarınızın incitmeyin parasal meselelerden dolayı. Parasal konularda şansınıza gereksiz yere güvenip harcamalar yapabilirsiniz, aman dikkat!