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Boğa – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Boğa – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile de sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan manevi anlamda oldukça destekleneceğinize hatta onlarla tatil planları yapabileceğinize işaret etmekte.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmekte. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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