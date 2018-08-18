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Boğa – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 18, 2018
Boğa – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
20 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz.

Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Terazi
Akrep
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