Boğa – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir.

Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili iletişim trafiğinin ve bilgi alış verişinin arttığı bir süreç olacak sizler için. Kazançlarınızı arttırmak için akıllıca yollar bulmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı, kazançlarınızı daha rasyonel bir şekilde organize edebileceksiniz. Para kazanmak için bazı seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Para ile ilgili daha çok konuşabilir, fikirler üretebilirsiniz.