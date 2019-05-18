Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 18, 2019
Boğa – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
20 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir.

Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili iletişim trafiğinin ve bilgi alış verişinin arttığı bir süreç olacak sizler için. Kazançlarınızı arttırmak için akıllıca yollar bulmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı, kazançlarınızı daha rasyonel bir şekilde organize edebileceksiniz. Para kazanmak için bazı seyahatler, anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Para ile ilgili daha çok konuşabilir, fikirler üretebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
İletişim trafiği artıyor
Akrep burcunda Merküryen Dolunay’ın Türkiye ve dünya etkileri
Akrep burcunda Merküryen Dolunay