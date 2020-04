Boğa – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay zamanı istek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, yurt dışı veya yabancılarla ilgili geçmişe ait belki de önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz.

Bir yenilenme, yeniden yapılanma süreci içine girebilirsiniz. Fiziksel olarak değişime gitmek, yeni bir tarza sahip olmak, diyete başlamak için koşullar sizin adınıza uygun olacak. Bu Yeni Ay ile birlikte, özgürlük ihtiyacınız da aynı şekilde artacaktır. Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Bazı sizden saklanmış gizli konular önünüze düşebilir. Önemli fikirlerinizi bu hafta herkese anlatmayın, fikirleriniz düşünceleriniz çalınabilir, başkaları tarafından kullanılabilir. Hoşunuza gitmeyecek bir takım dedikodular duyabilir ve üzülebilirsiniz. Her söylenene inanmayın, size gelen bilgilerin kaynağının güvenilir olup olmadığını kontrol edin