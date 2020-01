Boğa – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte iş arayanlar için özellikle bu Yeni Ay dönemi daha girişken, atak, insiyatif ve sorumluluk almaya daha hazır bir halde olacaksınız. Çalışanlar terfi beklentisi içine girebilirler. Her şekilde bu Yeni Ay’da mesleki kariyerinize ilişkin konularda gelişmeler yaşamayı bekleyebilirsiniz. Sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Yeni Ay ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Uranüs etkin olacağından dolayı, kariyer konusunda kendinize çok fazla yüklenmeyin, nefes alabileceğiniz kaçış alanları bırakın. Ya aile ilişkilerinde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu olabilir. İpler kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın bana sorarsanız. Ani bir kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Başınıza bela açmayın, bu aralar her ne yaparsanız negatif olarak, geniş kitleler tarafından bilinebilir, dikkat edin!