Boğa – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz.

Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Yurt dışı, yabancılar, eğitimle ilgili konular ve hukuksal konularda ciddi zorlanmalar, kontrol dışı gelişmeler oluşabilir. Vize, pasaport işleriniz var ise tüm evraklarınızın tam olduğuna emin olun, sıkıntı yaratabilir, bürokratik engele takılabilirsiniz. Kısacası bu hafta seyahatler biraz sıkıntılı. Psikolojik anlamda da çabuk yorulabilir, uyku düzeninizde bozulmalar söz konusu olabilir. Sağlığınıza da keza özen göstermenizde yarar var. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular geleceğe yönelik hedefler, planlar, yerleşime ait konular, ev ve aile ilişkileri üzerine olacaktır. Bu bir ay bu konular üzerinde otoritenizi rahatça kurabileceksiniz.