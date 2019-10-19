Boğa – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular olacaktır. Mevcut bir ilişkiniz varsa bu hafta ilişkinizi ciddiye bindirme, kararlar alma döneminiz olabilir ya da ilişkinizi sorgulama tamam mı devam mı gibi soruların cevabını arayabilirsiniz. Önemli, ciddi ortaklık teklifleri gelebilir.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle sağlık, iş ve çalışma ortamı, seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla yapılan işler konularında krizler, sıkıntılar, problemler, kötü şans ve engellere işaret etmekte. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin, vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın. Tansiyon ve kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız varsa veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir.