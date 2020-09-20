Boğa – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz, sözleşme ve anlaşmaların gerçekleşebileceği konular, iş, yeni işler, projeler, anlaşmalar üzerine olabilecek. Kişisel sağlığınıza daha çok odaklanabilir, spor ve diyet gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile, ortaklıklara imzalar atmak, yeni projelere başlamak, partner /ortakla beraber seyahatler yapmak için çok güzel bir zaman dilimi. Fikirlerinizle karşınızda ki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönem karşınızdaki insanlardan size yol gösterecek akıllar alabileceksiniz.