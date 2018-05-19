Boğa – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Bütçenizi yeniden değerlendirmelisiniz. Gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz.

Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Çıkacağınız seyahatlerde eşyalarınızın kaybolmamasında özen gösterin. Fişinize, biletinize sahip çıkın. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde gönderilerinizin doğru adrese gideceğinden emin olun. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kuzenlerinize karşı sert ve soğuk davranmayın. Çevrenizdeki insanlara karşı biraz daha sempatik ve sevgi dolu yaklaşmaya çalışın. Kuzenleriniz, komşularınız varsa kardeşlerinize karşı küslük, kırgınlık durumları oluşabilir. Merkür/Plüton olumlu kontağı ise iletişim tabanlı yeni iş teklifleri gelebilir. Pazarlama, halkla ilişkiler, satış işleri konusunda verimli bir hafta. Yurt dışı kaynaklı işlerinizde destekler, güzel fikirler ve olumlu ilerlemeler söz konusu olabilir.