Boğa – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki aslında pek de sizlere yarayan bir etki değil, tembellikle harekete geçip geçmeme arasında sıkışıp kalmaya işaret etmektedir.

12. evinizde ilerleyecek olan Mars, bu dönemde yapacağınızı hırsların özellikle sağlığınıza zarar verebileceğine de işaret etmekte. Ruhunuza iyi gelecek, sizi ruhsal anlamda sakinleştirecek eylemlere yönelmenizde fayda var. Bu dönem bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir ve çok sık hastalıklara yakalanabilirsiniz de. Bu dönem sizin için biraz sıkıcı bir durum. Sizden güçlü düşmanlarla, arkanızdan iş çeviren nankör kişilerle uğraşmanız gerekebilir. Özellikle bu dönemde iş kaybı, müşteri kaybı, yaşam gücü kaybı, motivasyon kaybı en sık görülenler arasındadır. Elinizde olmayan, kontrolünüzün dışında gerçekleşen olaylar yüzünden sağlık ve iş anlamında kayıplar söz konusu olabilir.