Boğa – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular geleceğe yönelik hedefler, planlar, yerleşime ait konular, ev ve aile ilişkileri üzerine olacaktır. Bu bir ay bu konular üzerinde otoriteniz rahatça kurabileceksiniz.

Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi güzelleştirmek, evinizin önemli ihtiyaçlarını gidermek için harika bir süreç. Taşınmak isteyebilir, tam da kafanıza göre bir ev bulabilirsiniz. Evinizi boyayabilir, dekoratif büyük değişiklikler yapabilirsiniz ! Aile içi ilişkilerinizi düzenleyebilir, olası sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmaya ve plan yapmaya başlıyorsunuz! Ev arkadaşı arayanlar bu süreçte istedikleri gibi bir ev arkadaşı bulabilirler mesela. Yuva, yerleşim, aile, ev, gayrimenkul ile ilgili konularda olumlu bir süreçte olacaksınız kısacası.