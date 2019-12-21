Boğa – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile, hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Yurt dışı seyahatleri ve uluslararası ilişkiler, pasaport, vize ile ilgili konularda sürpriz fırsatlar ve şanslarla karşılaşabileceksiniz. Yurt dışında çalışmak ya da yabancılarla çalışma ile ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kitap çıkarmak isteyebilir, hayatınızı değiştirecek bir eğitim durumu ile karşılaşabilir, yeni bir diploma edinmek isteyebilirsiniz. Yasal konularda da şans sizden yana olacak. Bunlarla da sınırlı kalmayabilir, sürpriz ve heyecan dolu maddi-kariyer fırsatlarına hazır olun!