Boğa – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konular üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Boyun ve boğaz bölgesi oldukça hassas olabilir. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Ticari girişimleriniz olacak ise, ithalat, ihracat işlerine soyunmak gibi bir planınız varsa bu konularda güç ve destek alabileceksiniz. Hukuksal anlamda bir durum oluşabilir ama endişe etmeyin hemen, olası hukuksal bir durumda ki bu rekabetle ilgili bir durum olabilir. Hemen gerekli güçlü yasal desteği yanınızda bulabileceksiniz. İletişim alanında yeni bir girişim yapacaksanız, kitap çıkaracaksanız veya tez yazıyorsanız veya bir sınava gireceksiniz, önemli bir mülakat, görüşmeleriniz var ise her şekilde sizi öne çıkartacak durumlar söz konusu olabilecektir. Ya da en kötü ihtimal sizi deli gibi motive edecek bir seyahat söz konusu olabilir. Eğer eğitimle ilgili bir şeyler yapmayı planlarsanız, kendinizi geliştirmek için birkaç ders almaya karar verebilir. Özel bir eğitim de alabilirsiniz.