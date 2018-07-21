Boğa – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulma ile kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Bu tutulma ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Yalnız Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmadan, her türlü yeniliği de aslında 20 Ağustos’tan sonraya bırakmanızda fayda var.

Tutulma da hem Mars hem de Uranüs etkin olacağından dolayı, kariyer konusunda kendinize çok fazla yüklenmeyin, nefes alabileceğiniz kaçış alanları bırakın. Aile ilişkilerinde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu. İpleri kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın bana sorarsanız. Ani bir kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Başınıza bela açmayın, bu aralar her ne yaparsanız negatif olarak, geniş kitleler tarafından bilinebilir, dikkat edin!