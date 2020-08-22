Boğa – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi özellikle sağlık, iş ve çalışma ortamı, seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla yapılan işler konularında krizler, sıkıntılar, problemler, kötü şans, engellere işaret etmekte.

Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin. Vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın, tansiyon ve kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız var ise veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Dostlarınızdan birileri size duygusal anlamda açılabilir veya arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler. Ya da arkadaşlarınızla birlikte bu hafta sanatsal bir takım aktivitelere katılabilirsiniz. Dostlarınızdan harika destek ve yardım görebilirsiniz ihtiyacınız olan her konuda, onlarla birlikte tatil planları da yapabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de önce sağlık diyoruz! İş yaptığımız kişilerle ters durumlar oluşabilir, işler gecikir, aksar, müşteriler arıza çıkarır. Özellikle iş ilişkilerinde ve sağlığa bu hafta ekstra dikkat ediyoruz. Sonrasında bu hafta iletişim kazalarına, hukuksal sorun yaratacak konulara karşı tedbirli ve dikkatli olmamız gerek. Yanlış anlamalar, arkamızdan dönen bir takım ani olaylara karşı uyanık olmamızda yarar var.