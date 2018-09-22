Boğa – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var. Özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Boyun ve boğaz bölgesi oldukça hassas olabilir. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle iletişim kurmakta güçlük çekebilirsiniz.

Eğer evinizde veya işinizde çalıştırdığınız birileri var ise her türlü hırsızlığa karşı dikkatli olmanızı öneririm. Yurt dışı, eğitim, seyahatler, resmi belgeler ve işlemler, yasal işler konusunda ise bir yandan sorumluluklar artarken bu alanda bir takım kısıtlamalarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konularda içsel anlamda huzursuzluklarınız olabilir, sorumluluklardan kaçmamak, aksine yüzleşmek gerekebilir.