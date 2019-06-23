Boğa – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Bu hafta Venüs/Neptün etkileşimi ile de finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım ve satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı.