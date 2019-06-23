Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 23, 2019
Boğa – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
24 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Bu hafta Venüs/Neptün etkileşimi ile de finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım ve satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Aşkta hayal kırıklığı
Kuzey yarımkürede yaz başlıyor!
Neptün Retro: Hayallere dikkat!