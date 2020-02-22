Boğa – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat.

Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Fiziksel görüntünüzle ilgili bir durumu gereksiz yere takıntılı haline getirmeyin, bu hafta fiziksel bir değişim yapmak, estetik olmak, saç renginizde majör değişimler yapmak içinde pek uygun değil. Bilmediğiniz, etmediğiniz karanlık yerlerde, sokaklarda tek başınıza çok fazla dolaşmayın. Özel hayatınızda da bir şeyleri takıntı haline getirmeyin, cinsel sorunlar, cinsel problemler söz konusu olabilir. Veya birileri size şu dönem kendinizi değersiz hissetmenize neden olacak davranışlarda bulunabilirler ama çok da fazla sallamayın. Yurt dışı ve eğitim konularında da baskıcı, zorlayıcı, takıntılı bir şekilde davranmamaya özen gösterin.