Boğa – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. 10. evinizde geri gidecek. İş, kariyer, mesleki konular üzerinde etkin olacaktır. Bu süreçte iş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklememekte yarar var. Üstlerinizden, yöneticilerinizden sık sık canınızı sıkan eleştiriler alabilirsiniz.

Bu dönem tam da aslında alttan almanız, sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem. Bu transit zamanında hatalarınız ve attığınız adımlar çok daha gözle görülür olacaktır. Terfi almak bu tarihler arası biraz daha zor olacaktır. İş değiştirmek için pek de uygun bir süreç değildir, iş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerde agresyon hakim olabilir, hakkınızı yeterince savunamayabilirsiniz. Ya da kendinizi sürekli bir şeylerin karşısında savunur bir halde bulabilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım veya satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay, hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitiş anlamına da gelmektedir. Seyahatlerde organize edebilirsiniz, ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var. Keza sözleşmeler, anlaşmalar imzalar için de güzel bir hafta. Fakat gecikmeler, duygusal stresler söz konusu.