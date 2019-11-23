Boğa – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar size keyif verecek seyahatler dönemi başlamış olacak. Eğer yalnız bir Boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz. Yurt dışı, yabancıları bağlayan konulardaki işleriniz ise su gibi sorunsuz bir şekilde hallolabilecek. Ya da sizden mesafe olarak uzakta biri ile duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri gibi konular bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Yeni Ay zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.