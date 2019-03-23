Boğa – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizler daha sosyal, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan güzel destekler ve yararlar görmenize yardımcı olacaktır. Daha çok sosyalleşecek, gezecek, tozacak dinlenme fırsatı pek bulamayabileceksiniz.

Sosyalleştiğiniz, dostlarınızla beraber vakit geçirdiğiniz sürece kendinizi iyi ve keyifli hissedebileceksiniz. Bu süreçte daha kendinize yakın, benzer özelliklere sahip olduğunuz kimselerle takılmak size iyi gelecektir. Odağınız daha çok eğlence üzerine kurulu olacak, partileri davetler, organizasyonların aranan ismi olabileceksiniz. Eğer ki yalnızsanız gerçekten de katılacağınız kalabalık aktivitelerde romantik yakınlaşmalar söz konusu olabilir veya bir süredir tanıdığınız biri ile romantik bir yakınlaşma olabilir. Derneklerde, kulüplerde eğlenceli, aktif görevlerde alabilirsiniz.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars finansal konularda hareket, hız, agresyon ve stresi beraberinde getirecek. Para kazanabilmek için çok daha fazla çalışmanız, efor sarf etmeniz gerekebilir. Finansal konularla ilgili kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hakkınızı almak için daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Ve tabii ki Mars adama harcatır, harcamalarınızda bu zaman dilimi içinde daha çok artabilir.