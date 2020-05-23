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Boğa – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Boğa – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi para ve finans konularından ayırıp daha çok seyahatler, bilgi, eğitimle ilgili konulara yönlendirmenizi sağlayacak uzunca bir süre.

İletişim trafiğiniz artıyor. Bilgi alışverişleri, yeni şeyler öğrenme ailevi konularla ilgili geçmişe ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bu süreç içinde bir takım kısa vadeli seyahatler gündeme gelebilir, daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz. Yalnız yakın çevreniz ile aktif iletişimde olmak yerine daha pasif iletişim içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle geçmişe nostaljik konuşmalar, sohbetler içine girebilirsiniz. Ya da tarihi, eski yerlere ziyaretler, seyahatler yapabilirsiniz. Bu dönem yabancı dil dahil daha çok bir yeni eğitime başlayabilir, seminerlere katılabilirsiniz. Ya da belki de siz sunumlar yapabilirsiniz.

Burç Yorumları

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İkizler
Yengeç
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