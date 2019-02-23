Boğa – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de eğer yalnızsanız sürpriz bir aşk durumu söz konusu olacak. Bir diğer olası senaryo partnerinizle birlikte tatil planı yapmak olabilir ya da sizden uzakta belki de farklı şehirde yaşayan biri ile flörtleşmeler söz konusu olabilir.

Bu hafta fiziksel olarak değişimler yapmak, rutinin dışına çıkıp değişik çevrenizdeki insanları şaşırtacak fiziksel değişimler yapmak için de gayet uygun bir hafta. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Yaptığınız işlerden çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Venüs sizi yaptığınız işlerde fark edilmenize ve parlamanıza yardımcı olacak, yalnız bireysel değil işlerinizi yaparken gruplarla çalışıp destek almanızı sağlayacak. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Venüs size belki iş değiştirmez, ama mevcut işinizi çok daha iyi bir hale getirmek, işinizden keyif almanızı sağlayacak koşullarla karşılaştırabilir. Özellikle kadınlardan güzel yardımlar alabileceksiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.