Boğa – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Bunun olası etkilerinden bir tanesi, 1. Evinizde gerçekleşeceğinden dolayı bu birliktelik, eğer haritanızda bu konum buna işaret ediyor ise önemli bir ameliyatın göstergesi olabilir. Bir diğer etki, bu günlerde daha korkusuz, düşünmeden harekete geçip, ani kararlar alıp uygulama riski. Özgürlük teması bu günlerde daha çok vurgulanabilir.

Kazalara, çarpmalara ve sakarlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabır dereceniz sıfırın altında olabilir, dikkat. Ani öfke patlamalarından kaçınmalısınız. Çok kolay bir şekilde risk almaya eğilimli ve yatkın da olabilirsiniz. Tepkilerinizi ortaya koyarken daha ölçülü olmaya dikkat edin, şehir dışında ya da uzakta yaşayanlarla, akrabalarınızla, eğitmenlerinizle tartışmalardan kaçınmanız da yararlı olabilir. Yaşamınızda bu hafta gündeminiz çok hızlı bir şekilde değişebilir, beklenmedik sürpriz seyahatlerde söz konusu olabilir. Bu yüzden bavulunuzu hazır tutmanızda yarar var.

Bu hafta Merkür, Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak. Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarları bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilir bu tutumunuz karşınızda ki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Çocuğunuz var ise onunla yeni bir şeyler öğrenme odaklı bir süreç olabilir. Ona yeni bir bakıcı, dadı arayışına girebilirsiniz. Bu dönem hoşunuza giden şeyleri okuma, araştırma, bilgi sahibi olma zamanı.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Eğer ki yaratıcı bir iş yapıyorsanız bu yeni ay yaratım gücünüzü arttırıcı bir şekilde destekleyecektir. Fakat paranızla ilgili risk almak, kumar oynamak, şans oyunlarına dalmak, borsada yatırım yapmak, borsa oynamak içinde pek uygun bir hafta değil açıkçası.