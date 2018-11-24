Boğa – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bu ikili fırsatlar ve şanslarla ilgilidir. Hafta boyunca kredi çekmek ve yatırım yapmak gibi bir niyetiniz var ise bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra doğru yatırımlar ya da yatırım için doğru yönlendirmeler ile karşılaşabilirsiniz.

Finansal bir krizi çözmeye çalışıyorsanız veya kaynak arayışı içindeyseniz hafta boyunca güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Borçlarınız var ise bunları ödeme kolaylığı ya da yapılandırmayla ilgili fırsatla önünüze çıkabilir. Mirasla ilgili gündeminiz var ise de eğer hakkınız olan ne ise bunu rahatlıkla elde edebilecek. Nafaka, prim, burç, sponsorlukla ilgili konularda da güzel gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Hemen üzülmeyin, yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atmaya başlayabilirler, bazılarınız söz, nişan, evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz.