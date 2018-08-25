Boğa – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

İlişkiler, evlilik hem de ortaklık gerektiren konularda artık mantığınızın devreye gireceği zamanlar! Bu alanlarda önemli düzenlemeler yapabilir, net kararlar alabilirsiniz. Bu hafta sözleşme imzalamak, anlaşmalar yapmak için uygun ama koşulları ve maddeleri dikkatli okuyun ve kontrol sizde olsun.

İletişim, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım gibi konularda bu hafta umduğunuz desteği de rahatlıkla bulabileceksiniz. Bu hafta bir ortak ile ticarete atılmak için de güzel hafta. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak ve verecek ilişkileri, burs, sigorta primleri..vb konular gündeminizde olacaktır. Bu konularla ilgili bilgi ve iletişim hızı artabilir. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz.