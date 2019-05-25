Boğa – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasında ki sert kontak ile başlıyoruz. Finansal konularda, ödemelerde, kredilerde minik aksaklıklar, hesap hataları, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu hafta finansal konularla ilgili imzalar atmak için pek de uygun bir hafta değil, önümüzdeki haftayı beklemenizde yarar var. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Ya da finansal konular üzerine minik hayal kırıklıkları, alınganlıklar oluşabilir.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Tüm kişisel girişimlerinizin olumlu sonuçlanacağı, cesaret gerektiren işlerde başarıya ulaşacağınız, temkinli ve kontrollü bir şekilde alacağınız her türlü riskin başarıya ulaşacağına işaret etmekte. Eğer ki hayatınızda ciddi biri yok ise özel anlamda, bu 10 günlük dönemde düşüncelerinizi değiştirecek, ciddi bir ilişki veya bir ortaklığın adımları atılabilir. Ya da bazılarınız bu 10 gün içinde evlenme teklifi alabilirler. Bu hafta yine eğer estetik bir müdahale yaptırmak isterseniz de sonuç sizi tatmin edecektir. Gücünüzü toparlama, yaşamdaki hedeflerinize kitlenme zamanı artık! Uyuma, tembellik yapma zamanı değil, hedef belirleme ve harekete geçme zamanı.