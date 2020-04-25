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Boğa – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Boğa – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, burcunuza geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar sizin burcunuzda seyahat edecek. Bu süreçte yaşamınızda önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Kendinize yeni iletişim aletleri almak isteyebilirsiniz, fikirleriniz ve düşünceleriniz daha çok takdir görebilecektir.

Bu süreçte daha fazla okuyabilir, araştırabilir, öğrenebilirsiniz ve çeneniz bir parça daha fazla çalışabilir. Sizler için imzalar atmak, anlaşmalar yapmak için ideal zamanlar. Online platformlar üzerinden yeni eğitimler alabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek ihtiyacınız bu dönemde çok daha fazla artacaktır. Daha çok konuşabilir, yazabilir, iletişim araçları ile daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bu haftadan sonra gökyüzü koşulları yeni iletişim araçları satın almak için çok daha uygun olacaktır. Yine kardeşlerinizle daha yakından ilgilenebilir, onlarla daha fazla dertleşebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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